Суд вынес приговор по делу о бунте в Еланском гарнизоне

Инцидент произошел 1 августа примерно в 22:30 в казарме учебного центра, где готовят контрактников.

Взбунтовавшись против требований командира о наведении уставного порядка, рядовой ударил начальника по голове металлической дужкой от кровати.

Командир получил ушибленную рану теменной части головы, что оценивается как легкий вред здоровью. Между тем серьезно пострадал другой рядовой, который бросился на помощь командиру. Этот солдат получил множество ударов по разным частям тела, что является причинением тяжкого вреда здоровью.

Агрессора заключили под стражу 10 августа. Теперь он приговорен к трем годам колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить более 84 тыс. в интересах государства и 15 тыс. — потерпевшим.