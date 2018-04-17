В Омске экс-полицейских будут судить за вымогательство 1,5 млн

В Омске перед судом предстанут двое экс-полицейских — 29 и 34 лет. Бывших силовиков обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с октября по декабрь 2016 года сотрудники уголовного розыска вымогали деньги у обвиняемого в вымогательстве и его матери. За мзду они предлагали изменить меру пресечения, отпустив фигуранта из-под стражи под домашний арест. А потом и вовсе закрыть уголовное дело. Для этого якобы требовалось 1,5 миллиона рублей.

— Денежные средства злоумышленники не получили, по причине того, что защитник обвиняемого в совершении вымогательства мужчины обратился в правоохранительные органы, что послужило основанием для уголовного преследования бывших сотрудников полиции, — рассказали в прокуратуре.