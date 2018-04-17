В Омске экс-полицейских будут судить за вымогательство 1,5 млн
Деньги за закрытие уголовного дела они требовали от фигуранта и его матери.
Деньги за закрытие уголовного дела они требовали от фигуранта и его матери.
В Омске перед судом предстанут двое
Как сообщили в
— Денежные средства злоумышленники не получили, по причине того, что защитник обвиняемого в совершении вымогательства мужчины обратился в правоохранительные органы, что послужило основанием для уголовного преследования бывших сотрудников полиции, — рассказали в прокуратуре.
После этого сотрудников уволили из правоохранительных органов. Свою вину они не признали, но в скором времени обоих будут судить.