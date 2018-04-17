Жителя Башкирии обвиняют в жестком убийстве ради квартиры

Следователи Ханты-Мансийского округа, наконец, раскрыли особо тяжкое преступление, произошедшее еще 5 лет тому назад.

В январе 2015 года на острове Зубатинский, неподалеку от Сургута, был обнаружен полуразложившийся труп мужчины с признаками удушения. Медэкспертиза установила личность погибшего: им оказался 58-летний житель Сургута, пропавший без вести еще в августе 2012 года. 3 года родственники и полиция разыскивали мужчину, но безуспешно.

Следователи тут же проверили всех знакомых погибшего на причастность к преступлению, и, наконец, убийца был найден. Им оказался 31-летний житель Башкирии, ранее проживавший в Сургуте. Правда, задержать убийцу удалось только в марте этого года, что стало для него большой неожиданностью: изверг был уверен в своей безнаказанности и продолжал жить, не испытывая ни малейших угрызений совести.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый решил завладеть квартирой своего знакомого: предложил ему встретиться, чтобы обсудить условия купли-продажи жилья, после чего заманил в гаражный кооператив, где заранее выкопал яму, и там задушил. И только закопав тело, душегуб понял, что промахнулся: ведь квартира-то была записана на родственников убитого. Не придумав ничего лучше, убийца переехал в другой регион, где и был задержан спустя 5 лет.