В Самаре на улице Арена 2018 провалился асфальт
Недавно построенная дорога ведет к стадиону «Самара Арена».
Недавно построенная дорога ведет к стадиону «Самара Арена».
Дорожные черви в Самаре теперь добрались и до новых дорог. Так, на днях провалился асфальт посреди проезжей части улицы Арена 2018, которую недавно построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу и которая ведет к стадиону «Самара Арена». Об этом ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы и прислали видео происшествия.
— Толщина асфальта достаточно по ГОСТу сделана, но насыпь оставляет желать лучшего. Вот так мы планируем встречать гостей на ЧМ-2018, — прокомментировал автор ролика.
На данный момент образовавшуюся яму огородили бетонными плитами, но к работам по восстановлению дорожного полотна пока не приступили.