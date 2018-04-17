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09:07 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на улице Арена 2018 провалился асфальт

Недавно построенная дорога ведет к стадиону «Самара Арена».

Источник: Pro Город Самара

Дорожные черви в Самаре теперь добрались и до новых дорог. Так, на днях провалился асфальт посреди проезжей части улицы Арена 2018, которую недавно построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу и которая ведет к стадиону «Самара Арена». Об этом ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы и прислали видео происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Толщина асфальта достаточно по ГОСТу сделана, но насыпь оставляет желать лучшего. Вот так мы планируем встречать гостей на ЧМ-2018, — прокомментировал автор ролика.

На данный момент образовавшуюся яму огородили бетонными плитами, но к работам по восстановлению дорожного полотна пока не приступили.

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