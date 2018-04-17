В Самаре на улице Арена 2018 провалился асфальт

Дорожные черви в Самаре теперь добрались и до новых дорог. Так, на днях провалился асфальт посреди проезжей части улицы Арена 2018, которую недавно построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу и которая ведет к стадиону «Самара Арена». Об этом ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы и прислали видео происшествия.