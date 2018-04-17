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09:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье три месяца разыскивают пропавшего Николая Мельникова

64-летний мужчина ушёл из своего дома в Чусовом в новогодние праздники.

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» разыскивает без вести пропавшего Николая Григорьевича Мельникова.

«5 января этого года мужчина 1954 года рождения из своего дома, расположенного по адресу г. Чусовой улица Мира, ушёл в неизвестном направлении, оставив входную дверь открытой. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Приметы разыскиваемого чусовлянина: на вид 65−70 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, лицо бледное, глаза голубые. Николай Мельников был одет в чёрную трикотажную шапку, тёмно-синюю куртку, джинсы, чёрные зимние ботинки со шнуровкой.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Николая Мельникова, просят позвонить по телефону: 241−36−40.

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