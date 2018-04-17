В Прикамье три месяца разыскивают пропавшего Николая Мельникова

«5 января этого года мужчина 1954 года рождения из своего дома, расположенного по адресу г. Чусовой улица Мира, ушёл в неизвестном направлении, оставив входную дверь открытой. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.