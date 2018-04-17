Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой.

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла в ночь с 16 на 17 апреля. Трубу прорвало возле дома № 28 на Будапештской. Проезжую часть залило кипятком до улицы Белы Куна. На фотографиях видно, что дорогу полностью заволокло туманом.