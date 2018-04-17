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09:32 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой

Улицу Будапештская залило кипятком.

Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой.

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла в ночь с 16 на 17 апреля. Трубу прорвало возле дома № 28 на Будапештской. Проезжую часть залило кипятком до улицы Белы Куна. На фотографиях видно, что дорогу полностью заволокло туманом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В течение часа рабочие смогли устранить дефект на трубопроводе.

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