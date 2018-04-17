Бетономешалка во дворах в Санкт-Петербурге устроила массовую аварию
Пострадали сразу восемь машин.
Пострадали сразу восемь машин.
Аккуратно припарковать свою машину с вечера — еще не значит, что и утром она будет выглядеть свежо и не помято. Одно неловкое движение незнакомца — и авто будет не узнать.
Вчера под покровом ночи массовую аварию с припаркованными машинами устроила бетономешалка. Да ни
— Водитель бетономешалки во дворе дома номер 19 корпус 3 на проспекте Косыгина сдавал назад, у него заклинило тормоза, он уперся в две машины сзади, боком зацепил еще одну, развернул ее, и уже от нее сжались еще три легковушки, — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.
В итоге всего за пару минут бетономешалка собрала шесть припаркованных иномарок, а две подмяла под себя.
Вскоре на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, приехала «скорая». Но помощь врачей никому, к счастью, не понадобилась. Разве что успокоительными владельцам пострадавших машин.