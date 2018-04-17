Бетономешалка во дворах в Санкт-Петербурге устроила массовую аварию

Аккуратно припарковать свою машину с вечера — еще не значит, что и утром она будет выглядеть свежо и не помято. Одно неловкое движение незнакомца — и авто будет не узнать.

Вчера под покровом ночи массовую аварию с припаркованными машинами устроила бетономешалка. Да ни где-нибудь на дороге, а во дворах.

— Водитель бетономешалки во дворе дома номер 19 корпус 3 на проспекте Косыгина сдавал назад, у него заклинило тормоза, он уперся в две машины сзади, боком зацепил еще одну, развернул ее, и уже от нее сжались еще три легковушки, — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

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В итоге всего за пару минут бетономешалка собрала шесть припаркованных иномарок, а две подмяла под себя.