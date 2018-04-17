В самарском ЦСКА рассказали, почему могли уплыть два дебаркадера с людьми

Там вместе со льдом оторвало от берега дебаркадер. Ему на помощь были отправлены два теплохода «Ом», которые вовремя пресекли его большое водное путешествие.

Как выяснилось, дебаркадер размещался напротив бассейна ЦСК ВВС. Находится он ведении ООО «Эковолга», которое осуществляло там его незаконный отстой. Вместе с этим дебаркадером стоял еще один — он принадлежит самарскому филиалу ЦСКА.

«Вчера примерно в 15:30 идущие сверху по течению Волги массы льда натолкнулись на ледяной затор, образованный дебаркадером ООО “Эковолга”, в результате чего удерживающие его крепления разрушились, дебаркадер двинулся вниз по течению и столкнулся с дебаркадером ФАУ МО РФ ЦСКА. Его крепления не выдержали столкновения, и в итоге оба судна под давлением льда пошли вниз по течению реки», — прокомментировали в ЦСКА.

В момент происшествия на обоих дебаркадерах находились люди. К счастью, в результате случившегося никто из них не пострадал. Чего нельзя сказать о дебаркадере ЦСКА — у него оказался поврежден корпус, уничтожен понтонный мостик, идущий к берегу, а также повреждено энергоснабжение и сети связи.