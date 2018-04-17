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09:45 (мск), источник: РИА Новости

МЧС советует жителям Миасса не ходить в ТЦ, где обрушился потолок

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Управление ГО и ЧС города Миасс Челябинской области не рекомендует горожанам посещать местный торгово-развлекательный комплекс «Слон», где в субботу в отделе второго этажа обрушился потолок и серьезные травмы получила женщина, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным следствия, 14 апреля вечером в одном из отделов торгового центра «Слон» обрушились конструкции подвесного потолка. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника, она доставлена в лечебное учреждение.

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По данным управления ГО и ЧС Миасса, площадь обрушения потолка составила 200 квадратных метров: обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка.

«Руководитель ГО и ЧС Миасса Валерий Карпунин отметил, что причина обрушения потолка до настоящего момента неизвестна, необходимо дождаться результатов строительно-технической экспертизы. Управление ГО и ЧС Миасса отмечает, что нахождение в ТРК “Слон” опасно для жизни и здоровья людей, и рекомендует горожанам пока отказаться от посещения комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, управлением рекомендовало руководству «Слона» до окончания проведения необходимых исследований не открывать комплекс, но, по данным пресс-службы администрации, 15 апреля ТРК был открыт. «Руководство комплекса уверяет, что все неполадки устранены», — цитирует пресс-служба Валерия Карпунина.

В ТРК «Слон» в настоящее время не прокомментировали открытие комплекса.

Как сообщало следственное управление СКР по Челябинской области, по факту обрушения потолка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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