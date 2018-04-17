МЧС советует жителям Миасса не ходить в ТЦ, где обрушился потолок
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Управление ГО и ЧС города Миасс Челябинской области не рекомендует горожанам посещать местный
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Управление ГО и ЧС города Миасс Челябинской области не рекомендует горожанам посещать местный
По данным следствия, 14 апреля вечером в одном из отделов торгового центра «Слон» обрушились конструкции подвесного потолка. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника, она доставлена в лечебное учреждение.
По данным управления ГО и ЧС Миасса, площадь обрушения потолка составила 200 квадратных метров: обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка.
«Руководитель ГО и ЧС Миасса Валерий Карпунин отметил, что причина обрушения потолка до настоящего момента неизвестна, необходимо дождаться результатов
Кроме того, управлением рекомендовало руководству «Слона» до окончания проведения необходимых исследований не открывать комплекс, но, по данным
В ТРК «Слон» в настоящее время не прокомментировали открытие комплекса.
Как сообщало следственное управление СКР по Челябинской области, по факту обрушения потолка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).