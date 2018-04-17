Стритрейсер на «Марк-2» задавил человека в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В понедельник 23-летний стритрейсер, гоняя по Индустриальному району Хабаровска на «Тойоте Марк-2», сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте, сообщает портал «Губерния».

Наезд произошел в 11 часов вечера на улице Краснореченской, у остановки «Институт искусств и культуры». Автолюбитель двигался в южном направлении. По словам очевидцев, на пешеходный переход, по которому шел 26-летний горожанин, нарушитель вылетел на красный свет.

Пешеход умер почти мгновенно. Водитель «Марка» пытался скрыться, но очевидцы задержали его. Иномарку автолюбителя нельзя назвать неприметной — она изобилует наклейками и прочей псевдогоночной атрибутикой. Водитель успел спрятать машину в гараж, однако и пешего стритрейсера преследователи узнали без труда: он известен в узких кругах любителей ночных гонок.

Задержанный оказался трезв. В полиции он рассказал, что к ДТП привело желание потягаться в скорости с каким-то водителем, который ехал с ним бок о бок по Краснореченской. За несколько секунд «Марк» разогнался до 120 километров в час. Подозреваемый считает, что в момент ДТП ехал на желтый сигнал светофора.