Стритрейсер на «Марк-2» задавил человека в Хабаровске
Гонщик скрылся с места ДТП, но был задержан очевидцами.
Гонщик скрылся с места ДТП, но был задержан очевидцами.
В понедельник 23-летний стритрейсер, гоняя по Индустриальному району Хабаровска на «Тойоте Марк-2», сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте, сообщает портал «Губерния».
Наезд произошел в 11 часов вечера на улице Краснореченской, у остановки «Институт искусств и культуры». Автолюбитель двигался в южном направлении. По словам очевидцев, на пешеходный переход, по которому шел 26-летний горожанин, нарушитель вылетел на красный свет.
Задержанный оказался трезв. В полиции он рассказал, что к ДТП привело желание потягаться в скорости с
Побег водитель с годовым стажем объяснил испугом. Уголовное дело уже возбуждено, уличному гонщику грозит до пяти лет колонии.