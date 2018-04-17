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11:24 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция обнаружила «резиновую» квартиру на ул. Громовой в Калининграде

Жительницу Калининграда подозревают в нарушении миграционного законодательства.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям правоохранителей, она фиктивно поставила на учёт в своей квартире на улице Громовой пятерых приезжих.

«Участковые опросили соседей и выяснили, что иностранные граждане никогда в указанной квартире не проживали», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В отношении 35-летней женщины возбудили дело по статье 332.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

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