Полиция обнаружила «резиновую» квартиру на ул. Громовой в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

По сведениям правоохранителей, она фиктивно поставила на учёт в своей квартире на улице Громовой пятерых приезжих.

«Участковые опросили соседей и выяснили, что иностранные граждане никогда в указанной квартире не проживали», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.