Полиция обнаружила «резиновую» квартиру на ул. Громовой в Калининграде
Жительницу Калининграда подозревают в нарушении миграционного законодательства.
Жительницу Калининграда подозревают в нарушении миграционного законодательства.
По сведениям правоохранителей, она фиктивно поставила на учёт в своей квартире на улице Громовой пятерых приезжих.
«Участковые опросили соседей и выяснили, что иностранные граждане никогда в указанной квартире не проживали», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В отношении 35-летней женщины возбудили дело по статье 332.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ей грозит до трёх лет лишения свободы.