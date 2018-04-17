В парке «Черное озеро» вновь разбили фонари

Несколько разбитых плафонов лежат неподалеку от фонарей в центральной части парка, при этом у фонарей около детской площадки плафонов нет вообще.

Напомним, в последний раз неизвестные разгромили ночную подсветку в парке «Черное озеро» в декабре, тогда выяснилось, что из 54 фонарных столбов плафонов нет на 31.