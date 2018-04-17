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10:13 (мск), источник: Prokazan.ru

В парке «Черное озеро» вновь разбили фонари

В казанском парке «Черное озеро» неизвестные вновь разбили фонари, об этом сообщили подписчики ProKazan.ru в соцсетях.

Фото были сделаны накануне.

Несколько разбитых плафонов лежат неподалеку от фонарей в центральной части парка, при этом у фонарей около детской площадки плафонов нет вообще.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в последний раз неизвестные разгромили ночную подсветку в парке «Черное озеро» в декабре, тогда выяснилось, что из 54 фонарных столбов плафонов нет на 31.

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