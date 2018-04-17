Пассажиров электрички в Воронеже эвакуировали из-за угрозы взрыва
В одном из вагонов нашли подозрительную коробку.
В одном из вагонов нашли подозрительную коробку.
Пассажиров электрички «Грязи — Воронеж-1» эвакуировали
Подозрительную коробку в первом вагоне пригородного поезда нашли охранники, которые ходили по поезду вместе с контролёрами. Сотрудники полиции проверили бесхозный предмет, осмотрели пассажиров — ничего подозрительного не нашли. После этого всех запустили обратно, электричка продолжила путь.
«Вести-Воронеж» уточняют информацию о случившемся, а также о том, произошёл ли сбой в расписании других пригородных поездов.