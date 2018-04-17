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10:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пассажиров электрички в Воронеже эвакуировали из-за угрозы взрыва

В одном из вагонов нашли подозрительную коробку.

Источник: Вести - Воронеж

Пассажиров электрички «Грязи — Воронеж-1» эвакуировали из-за найденной в одном из вагонов подозрительной коробки. Это произошло на станции «Графская» в воронежском микрорайоне Краснолесный около 7:10 вторника, 17 апреля, сообщили в редакцию «Вести-Воронеж» пассажиры электрички.

Подозрительную коробку в первом вагоне пригородного поезда нашли охранники, которые ходили по поезду вместе с контролёрами. Сотрудники полиции проверили бесхозный предмет, осмотрели пассажиров — ничего подозрительного не нашли. После этого всех запустили обратно, электричка продолжила путь.

«Вести-Воронеж» уточняют информацию о случившемся, а также о том, произошёл ли сбой в расписании других пригородных поездов.

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