В Емельяново со стрельбой и погоней поймали водителя с наркотиками

Полицейские из Емельяновского района устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить нарушителя. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 попытался скрыться, «создавая угрозу другим автомобилистам». Инцидент произошел 13 апреля на 40 км дороги «Емельяново-Частоостровское». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

«Сотрудники вынуждены были произвести предупредительный выстрел вверх и прицельные выстрелы по колесам автомобиля, после чего водитель транспортного средства остановился», — говорится в сообщении.

В машине находились двое мужчин — 38-летний водитель и 44-летний пассажир. В салоне автомобиля инспекторы нашли наркотическое вещество весом более одного грамма. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ВАЗа отказался.