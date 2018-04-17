Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страны G7 призвали Россию «срочно ответить» за Скрипаля
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Путин выразил соболезнования Меркель
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Юлия Скрипаль выздоровела и разрушила планы Британии - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10Самые живописные мосты мира
10:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Емельяново со стрельбой и погоней поймали водителя с наркотиками

Нарушитель отказался пройти тест на алкоголь.

Полицейские из Емельяновского района устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить нарушителя. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 попытался скрыться, «создавая угрозу другим автомобилистам». Инцидент произошел 13 апреля на 40 км дороги «Емельяново-Частоостровское». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

«Сотрудники вынуждены были произвести предупредительный выстрел вверх и прицельные выстрелы по колесам автомобиля, после чего водитель транспортного средства остановился», — говорится в сообщении.

В машине находились двое мужчин — 38-летний водитель и 44-летний пассажир. В салоне автомобиля инспекторы нашли наркотическое вещество весом более одного грамма. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ВАЗа отказался.

На мужчин завели административные дела за «отказ от прохождения медицинского освидетельствования» и «невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

Все новости региона
Руководитель ЖСК в Омске получил семь лет за хищение 640 млн рублей у пайщиков
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США
В России воспользуются техническими решениями Илона Маска
Трамп нашел замену своим военным в Сирии
Взлетели до небес. Как отразится рост курса валют на туризме
Студентов-бюджетников хотят обязать работать в госкомпаниях
Найден самый старый мем в истории
Рубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкций
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь