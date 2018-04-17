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10:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии зарегистрировано четыре термоточки

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. За прошедшие сутки на территории Башкирии посредством космического мониторинга зарегистрировано четыре термоточки.

Источник: Башинформ

В Альшеевском районе возле деревни Байдаковка происходило горение стерни на площади 0,28 га, термоточка ликвидирована.

В Чишминском районе возле деревни Куллекул зарегистрировано загорание стерни, горение ликвидировано. В Федоровском районе возле деревни Гавриловка на площади 0,16 га тлела свалка.

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В Ишимбайском районе возле деревни Юлдашево на площади 0,5 га происходило загорание стерни, угрозы нет, горение ликвидировано, сообщили в МЧС по РБ.

С начала 2018 года на территории республики было зарегистрировано восемь термоточек в Ишимбайском, Куюргазинском, Зианчуринском, Альшеевском, Чишминском и Федоровском районах и в Уфе. Две из них не подтвердились — в Куюргазинском районе производились профилактические работы по обогреву водонапорной башни и в Зианчуринском районе оказался отблеск от солнечных панелей на солнечной электростанции.

Спасатели предупреждают, чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуется:

— обеспечить неукоснительное выполнение всех мер безопасности при проведении отдыха, как взрослыми, так и детьми;.

— на садовых участках во избежание пожаров не поджигать траву, не сжигать мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); если же начали делать, то обязательно контролировать ситуацию;.

— не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т. д.);.

— не жечь траву, не оставлять горящий огонь без присмотра;.

— тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;.

— не проходить мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами звонить по единому номеру спасателей и пожарных, с городского телефона — 01 с мобильного — 101.

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