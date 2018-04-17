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10:46 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом столкнулись сразу три автомобиля: погиб 44-летний пассажир

ДТП произошло в Новониколаевском районе во вторник, 17 апреля.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, около 2 часов ночи 40-летний водитель автомашины «Хино 57921» ехал по автодороге Р22 «Каспий» со стороны Москвы.

— На 674 километре он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Форд С-Макс» под управлением 59-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на автомобиль «Ниву Шевроле», за рулем которого находился 36-летний водитель. В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир автомашины «Форд С-Макс». От полученных травм мужчина скончался в больнице, — уточнили в ведомстве.

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