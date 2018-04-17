Под Волгоградом столкнулись сразу три автомобиля: погиб 44-летний пассажир

— На 674 километре он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Форд С-Макс» под управлением 59-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на автомобиль «Ниву Шевроле», за рулем которого находился 36-летний водитель. В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир автомашины «Форд С-Макс». От полученных травм мужчина скончался в больнице, — уточнили в ведомстве.