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10:40 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге проверят школу, где в столовой отравились семь учеников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту заболевания семи учеников одной из екатеринбургских школ, занятия в ней приостановили на неделю.

Источник: РИА Новости

По данным прокуратуры, речь идет о школе № 85, организатором питания в которой является ЕМУП «Золушка».

«По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием… В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся», — уточняет прокуратура.

Как отмечает ведомство, со вторника до 23 апреля в школе приостановлены занятия. Будет проводиться дезинфекция. Организовано дистанционное обучение детей.

Специалисты Роспотребнадзора сделали пробы продуктов, из которых в школьной столовой готовили еду.

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