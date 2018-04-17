В Екатеринбурге проверят школу, где в столовой отравились семь учеников

По данным прокуратуры, речь идет о школе № 85, организатором питания в которой является ЕМУП «Золушка».
«По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием… В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся», — уточняет прокуратура.
Как отмечает ведомство, со вторника до 23 апреля в школе приостановлены занятия. Будет проводиться дезинфекция. Организовано дистанционное обучение детей.
Специалисты Роспотребнадзора сделали пробы продуктов, из которых в школьной столовой готовили еду.