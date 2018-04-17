У известного новосибирского общественника сожгли дачу

В результате поджога на острове Кудряш сгорела дача известного новосибирского общественника, руководителя организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

Общественник рассказал «Комсомольской правде», что огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом, баню, крытый бассейн для детей и другие постройки. Строения на других дачных участках не пострадали, поскольку стоят далеко.

— Страшно ранили прекрасную ель, с раздвоенной вершиной. Выживет ли — не знаю, но знаю, что этот шрам останется навсегда. Оставили на месте всего, что мне дорого лишь пепелище. Да, все можно отстроить, но никогда как прежде уже не будет, — написал в социальных сетях Антонов.

Поджигатель задержан, по словам очевидцев, это ранее судимый мужчина, который приезжал сюда к родственникам. Рассказывают, что он взял топор, пришел на дачный участок, начал рубить постройки, а после поджог их. По мнению Антонова, объяснить такое поведение можно только одним — поджигателя попросили это сделать из-за деятельности общественника.