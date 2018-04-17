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10:46 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Карталов похитила детей у бывшего мужа

Малышей удалось найти в течение одного дня.

Судебные приставы помогли жителю Карталов (Челябинская область) вернуть детей, которых у него похитила бывшая жена, — по решению суда мальчики должны проживать с отцом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В отдел судебных приставов обратился мужчина, который рассказал, что бывшая супруга родила детей в 17 и 19 лет, но их воспитанием не занималась. С ноября 2017 года по решению суда мальчики в возрасте четырех и шести лет должны были проживать с отцом. Мужчина решил лишить жену родительских прав, после чего она устроилась на работу и сняла комнату в общежитии. В день, когда сыновья должны были увидеться с мамой, она увезла их в неизвестном направлении.

Приставы направились в общежитие и при опросе соседей установили, что дети находятся в здании. С помощью переговоров в течение четырех часов женщину убедили вернуть сыновей отцу.

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