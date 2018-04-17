Жительница Карталов похитила детей у бывшего мужа

В отдел судебных приставов обратился мужчина, который рассказал, что бывшая супруга родила детей в 17 и 19 лет, но их воспитанием не занималась. С ноября 2017 года по решению суда мальчики в возрасте четырех и шести лет должны были проживать с отцом. Мужчина решил лишить жену родительских прав, после чего она устроилась на работу и сняла комнату в общежитии. В день, когда сыновья должны были увидеться с мамой, она увезла их в неизвестном направлении.