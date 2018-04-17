Экс-заместитель директора омского депимущества объявлен в федеральный розыск

Бывший заместитель департамента имущественных отношений мэрии Омска Николай Костяков объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно во вторник на процессе по делу его коллеги — бывшего первого заместителя главы депимущества Вадима Меренкова, обвиненного в превышении должностных полномочий.

Напомним, обвиненный в превышении должностных полномочий при продаже земли «под огороды» по заниженной стоимости Вадим Меренков бежал во время расследования его дела из больницы, был объявлен в розыск, но через 2,5 года внезапно сам пришел к следователям. Как пишет «Омск Здесь», на его процессе должен был выступить свидетелем экс-заместитель главы депимущества Николай Костяков, однако, как выяснилось, что он тоже подался в бега.

— Николай Костяков объявлен в федеральный розыск. Против него самого возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», как и против вашего подзащитного. Навряд ли мы сможем оперативно вызвать его в суд, — пояснил судья Владислав Сторожук адвокату Вадима Меренкова Андрею Мотовилову.

— Так давайте найдем его. И следствию поможем, и сами допросим, — отшутился адвокат Мотовилов.

Николай Костяков стал главным подозреваемым в деле о превышении должностных полномочий и на этапе следствия подался в бега. Еще в январе текущего года бывший сотрудник депимущества и депутат Омского городского совета находился под подпиской о невыезде.