Экс-заместитель директора омского депимущества объявлен в федеральный розыск
Уже второй бывший заместитель главы омского депимущества подается в бега.
Уже второй бывший заместитель главы омского депимущества подается в бега.
Бывший заместитель департамента имущественных отношений мэрии Омска Николай Костяков объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно во вторник на процессе по делу его коллеги — бывшего первого заместителя главы депимущества Вадима Меренкова, обвиненного в превышении должностных полномочий.
Напомним, обвиненный в превышении должностных полномочий при продаже земли «под огороды» по заниженной стоимости Вадим Меренков бежал во время расследования его дела из больницы, был объявлен в розыск, но через 2,5 года внезапно сам пришел к следователям. Как пишет «Омск Здесь», на его процессе должен был выступить свидетелем
— Николай Костяков объявлен в федеральный розыск. Против него самого возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», как и против вашего подзащитного. Навряд ли мы сможем оперативно вызвать его в суд, — пояснил судья Владислав Сторожук адвокату Вадима Меренкова Андрею Мотовилову.
— Так давайте найдем его. И следствию поможем, и сами допросим, — отшутился адвокат Мотовилов.
Костяков обвиняется региональным управление Следственного комитета в том, что не перезаключил договор с омской предпринимательницей, арендовавшей помещения площадью тысяча квадратных метров в здании по улице 10 лет Октября, 44. В итоге его действия принесли ущерб городской казне в 11,8 млн рублей.