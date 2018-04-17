Экс-полицейского на Кубани подозревают в незаконном обороте боеприпасов
Мужчина в Апшеронске хранил обнаруженный им излишек патронов у себя дома.
Мужчина в Апшеронске хранил обнаруженный им излишек патронов у себя дома.
В марте специалист группы тылового обеспечения Отдела МВД России по Апшеронскому району при подсчете боеприпасов в отделе полиции выявил их излишек. Опасаясь дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, он отнес 119 патронов к нарезному огнестрельному оружию к себе домой.
Схрон обнаружили при обыске оперативники Управления ФСБ по Краснодарскому краю, действовавшие по информации сотрудника регионального Следственного комитета.
Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении
В настоящее проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Служебная проверка в отношении сотрудника полиции Апшеронского района окончена. По ее результатам принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, как только