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12:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Экс-полицейского на Кубани подозревают в незаконном обороте боеприпасов

Мужчина в Апшеронске хранил обнаруженный им излишек патронов у себя дома.

В марте специалист группы тылового обеспечения Отдела МВД России по Апшеронскому району при подсчете боеприпасов в отделе полиции выявил их излишек. Опасаясь дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, он отнес 119 патронов к нарезному огнестрельному оружию к себе домой.

Схрон обнаружили при обыске оперативники Управления ФСБ по Краснодарскому краю, действовавшие по информации сотрудника регионального Следственного комитета.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-полицейского. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов огнестрельного оружия.

В настоящее проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Служебная проверка в отношении сотрудника полиции Апшеронского района окончена. По ее результатам принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, как только экс-полицейский выйдет из больничного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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