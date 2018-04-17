Экс-полицейского на Кубани подозревают в незаконном обороте боеприпасов

В марте специалист группы тылового обеспечения Отдела МВД России по Апшеронскому району при подсчете боеприпасов в отделе полиции выявил их излишек. Опасаясь дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, он отнес 119 патронов к нарезному огнестрельному оружию к себе домой.

Схрон обнаружили при обыске оперативники Управления ФСБ по Краснодарскому краю, действовавшие по информации сотрудника регионального Следственного комитета.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-полицейского. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов огнестрельного оружия.

В настоящее проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.