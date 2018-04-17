Под Волгоградом невнимательная автоледи спровоцировала ДТП: четверо пострадавших

— В 14.05 31-летняя женщина, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», ехала по автодороге «Фролово — Даниловка». При совершении левого поворота она не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу и врезалась в «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 66-летний водитель, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.