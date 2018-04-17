В Перми эвакуировали школу № 101

Источник: Комсомольская правда

Около 12−00 произошла эвакуация учащихся и педагогов школы № 101, которая находится на Гайве. В учреждении сработала пожарная сигнализация.

— На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС, пожарные подразделения, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Здание школы обследовали. Установлено, что возгорания там не было.

Сейчас дети и педагоги вернулись обратно в школу. Занятия продолжаются по расписанию.