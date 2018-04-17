В Перми эвакуировали школу № 101
В учреждении сработала пожарная сигнализация.
В учреждении сработала пожарная сигнализация.
Около 12−00 произошла эвакуация учащихся и педагогов школы № 101, которая находится на Гайве. В учреждении сработала пожарная сигнализация.
— На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС, пожарные подразделения, — сообщили в
Сейчас дети и педагоги вернулись обратно в школу. Занятия продолжаются по расписанию.
Ранее мы писали о том, что после страшного пожара в торговом центре Кемерово, который унес жизни 64 человек, в городах России начались проверки торговых центров и мест общественного отдыха на предмет пожарной безопасности. Корреспонденты «КП» вместе с сотрудниками МЧС проверили торговые центры «Кит», «Астраханский», «Столицу», «Грин Плазу», «Семью», а также цирк и театр «У Моста».