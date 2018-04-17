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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми эвакуировали школу № 101

В учреждении сработала пожарная сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

Около 12−00 произошла эвакуация учащихся и педагогов школы № 101, которая находится на Гайве. В учреждении сработала пожарная сигнализация.

— На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС, пожарные подразделения, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Здание школы обследовали. Установлено, что возгорания там не было.

Сейчас дети и педагоги вернулись обратно в школу. Занятия продолжаются по расписанию.

Ранее мы писали о том, что после страшного пожара в торговом центре Кемерово, который унес жизни 64 человек, в городах России начались проверки торговых центров и мест общественного отдыха на предмет пожарной безопасности. Корреспонденты «КП» вместе с сотрудниками МЧС проверили торговые центры «Кит», «Астраханский», «Столицу», «Грин Плазу», «Семью», а также цирк и театр «У Моста».

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