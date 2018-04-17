Мэр Уфы назвал возможную причину гибели людей в ресторане
УФА, 17 апр — РИА Новости. Гибель пяти людей в водопроводном колодце на территории уфимского ресторана могло произойти
УФА, 17 апр — РИА Новости. Гибель пяти людей в водопроводном колодце на территории уфимского ресторана могло произойти
Пять сотрудников уфимского ресторана «Пристань» 13 апреля погибли в водопроводном колодце, по предварительным данным,
Мэр города Уфы Ирек Ялалов во вторник на совещании поручил провести проверку и инструктаж в частных предприятиях города, а также назвал возможную причину трагедии.
«В этом ресторане решили сэкономить и совместили в одном месте водопроводный и канализационный люки, таким образом заранее заложили мину замедленного действия», — сказал городской начальник.