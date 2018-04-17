Мэр Уфы назвал возможную причину гибели людей в ресторане

Пять сотрудников уфимского ресторана «Пристань» 13 апреля погибли в водопроводном колодце, по предварительным данным, из-за отравления газом. Сообщалось, что сотрудник ресторана спустился в колодец, чтобы отвинтить краны, но потерял там сознание. К нему поспешили на помощь еще пять коллег, в результате спасатели смогли спасти одного человека, пятеро погибли. МЧС Армении сообщало, что четверо погибших были гражданами этой страны.