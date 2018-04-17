В Качугском районе осудили мужчину, который застрелил сына из ружья

Об этом 17 апреля 2018 года сообщает прокуратура Иркутской области. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима 6,5 лет.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства установлено, что во время ссоры, произошедшей между сыном и отцом на бытовой почве, последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в сына. Тот скончался на месте.