В Качугском районе осудили мужчину, который застрелил сына из ружья
Приговором Качугского районного суда местный житель признан виновным в умышленном убийстве сына.
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Приговором Качугского районного суда местный житель признан виновным в умышленном убийстве сына.
Об этом 17 апреля 2018 года сообщает прокуратура Иркутской области. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима 6,5 лет.
В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства установлено, что во время ссоры, произошедшей между сыном и отцом на бытовой почве, последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в сына. Тот скончался на месте.
На суде убийца вину признавал частично, активно выстраивал защиту, придерживаясь версии о причинении смерти своему сыну по неосторожности. Но его версия была опровергнута заключениями