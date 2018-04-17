Новосибирца сняли с поезда за пьяный дебош

Одного из пассажиров поезда сообщением Владивосток — Москва высадили из-за нарушения общественного порядка. Дебошира доставили в дежурную часть, сообщила 17 апреля официальный представитель МВД Россия Ирина Волк.

Она пояснила, что в дежурную часть поступило сообщение о пьяном мужчине, который агрессивно себя вел во время поездки. Сотрудники полиции выяснили, что пассажир распивал спиртное в вагоне-ресторане.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пассажир провоцировал стычки с соседями по поезду и игнорировал замечания. Нарушитель порядка — 28-летний житель Новосибирской области.

В отношении дебошира составили административный протокол. Мужчина, протестуя против привлечения его к ответственности, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования. Действие закона распространяется на все виды транспорта: морской, внутренний воздушный и водный, а также железнодорожный транспорт.