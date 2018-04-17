Новосибирца сняли с поезда за пьяный дебош
Нарушителю грозит уголовная ответственность.
Нарушителю грозит уголовная ответственность.
Одного из пассажиров поезда сообщением Владивосток — Москва высадили
Она пояснила, что в дежурную часть поступило сообщение о пьяном мужчине, который агрессивно себя вел во время поездки. Сотрудники полиции выяснили, что пассажир распивал спиртное в
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пассажир провоцировал стычки с соседями по поезду и игнорировал замечания. Нарушитель порядка — 28-летний житель Новосибирской области.
В отношении дебошира составили административный протокол. Мужчина, протестуя против привлечения его к ответственности, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования. Действие закона распространяется на все виды транспорта: морской, внутренний воздушный и водный, а также железнодорожный транспорт.
Теперь хулиганам, нарушающим общественный порядок на транспорте, грозит уголовная ответственность. Прежде она была предусмотрена для авиадебоширов.