В Казани три школьника принесли «гранату» в отдел полиции

Предварительно, вечером в воскресенье, 15 апреля, трое детей нашли около дома № 129 по улице Фучика предмет, напоминающий гранату, после чего решили передать его полицейским.

— Они принесли предмет в отдел полиции № 13, оставив его на пороге, после чего рассказали о нем сотрудникам правоохранительных органов. В отделе полиции эвакуации не проводилось, выяснилось, что граната была учебной, — рассказали ProKazan.ru.