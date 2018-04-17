Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
Что будет, если «закончились права»
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
"А почему ты против": Порошенко эмоционально обратился к Путину
Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Кризис в отношениях с Западом со времен СССРСтолетняя история советской и российской дипломатии
«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США ударили по Сирии
Асад сделал заявление после удара США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Лолита ярко нарядила наследницу к выпускному вечеру - СМИ
71-летняя Васильева показала эффект от процедур
СМИ: у Даны Борисовой роман с женатым певцом
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Федор Добронравов заметно изменился после инсульта – СМИ
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани три школьника принесли «гранату» в отдел полиции

В Казани три 13-летних школьника принесли в отдел полиции гранату, которая оказалась учебной, и оставили ее на пороге. Информацию об этом происшествии подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, вечером в воскресенье, 15 апреля, трое детей нашли около дома № 129 по улице Фучика предмет, напоминающий гранату, после чего решили передать его полицейским.

 — Они принесли предмет в отдел полиции № 13, оставив его на пороге, после чего рассказали о нем сотрудникам правоохранительных органов. В отделе полиции эвакуации не проводилось, выяснилось, что граната была учебной, — рассказали ProKazan.ru.

Сейчас идет проверка данного инцидента.

Все новости региона
В Казани в Деревне Универсиады задержали парня, проникавшего в комнаты девушек
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США
Немецкий школьник нашел тысячелетний клад датского короля
Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе
Депутат объявил о начале «бархатной революции» в Армении
Опубликованы спутниковые фото последствий удара по Сирии
Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Взлетели до небес. Как отразится рост курса валют на туризме
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь