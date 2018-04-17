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13:09 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге глава «СМУ-11», где бастовали метростроевцы, признал свою вину

Его подельник также не стал отрицать обвинения.

Источник: AP 2018

Директор петербургского ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов и предприниматель Олег Хорев признали свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Напомним, рабочие «СМУ-11 Метрострой» — крупнейшего подрядчика при строительстве линий городского метрополитена — в марте провели забастовку в связи с длительной невыплатой зарплаты.

По данным следствия, Морозов при помощи Хорева уклонился от уплаты налогов ЗАО «СМУ-11 Метрострой» на сумму 708 миллионов рублей. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (статья 199 УК РФ).

Приморский районный суд Петербурга по ходатайству обвиняемых провел предварительное слушание дела.

«В ходе заседания подсудимые полностью признали свою вину, ходатайствовали перед судом о рассмотрении дела в особом порядке», — проинформировали в пресс-службе суда.

Судебное заседание по существу уголовного дела в отношении Олега Хорева и Андрея Морозова назначено на 26 апреля текущего года. Максимальное наказание за инкриминируемое налоговое преступление — до шести лет лишения свободы. Но, учитывая признание вины, суд может ограничиться штрафом.

Добавим, уклонение от уплаты налогов, как считает следствие, было осуществлено путем изготовления фиктивной бухгалтерской и строительной документации о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными обвиняемым «фирмами-однодневками».

Читайте ранее в этом сюжете: Метростроителям Петербурга должны миллионы рублей и запрещают бастовать.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые длительные задержки зарплаты метростроевцам, как считается, стали следствием проблем с законом у гендиректора ЗАО «СМУ-11 Метрострой». В рамках расследования дела о налоговом преступлении счета предприятия были арестованы. После этого начались многомесячные задержки зарплаты. Этот факт, в свою очередь, стал поводом для еще одного уголовного дела в отношении гендиректора.

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