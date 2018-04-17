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13:53 (мск), источник: Интерфакс

У совладельцев группы «Сумма» арестовали миллион долларов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU. У владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали более 1 млн долларов.

Источник: РИА "Новости"

«Обеспечительный арест был наложен по ходатайству следователя на денежные средства, изъятые у них в ходе обыска. Суммы денежных средств, на которые наложен арест составляет более 1 млн долларов», — сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Ранее в апреле Дзюрко сообщила об аресте наличных денег у Магомедовых, но не стала уточнять их сумму.

Обвинения в хищении 2,5 млрд рублей.

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Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовым и Артур Максидов были задержаны 30 марта, позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они отрицают.

Как считает следствие, «в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах».

По словам следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний за рубеж, пока не установлено. Вместе с тем, в МВД считают, что Зиявудин Магомедов «имеет доступ к похищенным денежным средствам и может принять меры по их дальнейшему сокрытию, а также использовать для подкупа свидетелей и иных участников разбирательства».

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Первое из семи уголовных дел по факту хищения было возбуждено 5 декабря 2014 года по трем статьям УК РФ. Позже все дела были объединены в единое производство. В настоящее время в деле семь эпизодов, в том числе касающиеся мошенничества с активами «Федеральной сетевой компании» (ФСК), «Объединенной зерновой компании» и строительством стадиона в Калининграде.

В настоящее время срок следствия продлен до 5 августа.

Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.

Группе «Сумма» принадлежат крупные доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная — Virgin Hyperloop One).

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