Почти три тысячи литров поддельной водки изъяли в Новосибирске
Подозреваемых в незаконном производстве алкогольной продукции задержали, об этом сообщили в
Подозреваемых в незаконном производстве алкогольной продукции задержали, об этом сообщили в
Почти три тысячи литров поддельной водки изъяли в Новосибирске, рассказали в
Пятеро новосибирцев организовали подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Организатор бизнеса арендовал жилой дом в Заельцовском районе, там подозреваемые производили алкоголь, разливали по бутылкам и клеили поддельные марки.
«Продукция реализовывалась преимущественно в торговых точках районов области. Трудились на производстве 17 граждан ближнего зарубежья», — пояснили в полиции.
В ходе оперативных мероприятий было изъято почти 3 тысячи литров готовой водки различных наименований, более 16 тысяч пустых стеклянных бутылок, 23 рулона этикеток и 2 рулона специальных марок.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье 327.1 ч.6 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).
Расследование уголовного дела продолжается.