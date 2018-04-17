Почти три тысячи литров поддельной водки изъяли в Новосибирске, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Пятеро новосибирцев организовали подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Организатор бизнеса арендовал жилой дом в Заельцовском районе, там подозреваемые производили алкоголь, разливали по бутылкам и клеили поддельные марки.

«Продукция реализовывалась преимущественно в торговых точках районов области. Трудились на производстве 17 граждан ближнего зарубежья», — пояснили в полиции.

В ходе оперативных мероприятий было изъято почти 3 тысячи литров готовой водки различных наименований, более 16 тысяч пустых стеклянных бутылок, 23 рулона этикеток и 2 рулона специальных марок.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье 327.1 ч.6 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).