Полицейский получил сотрясение мозга при задержании браконьеров на Дону

Затем один из мужчин ударил полицейского удлинителем румпеля по голове. Правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).