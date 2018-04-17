Главарь ростовской ячейки ИГ* подорвался при задержании

Источник: РИА Новости

Члены ячейки готовили атаки с применением оружия и самодельных взрывных устройств на юге страны.

Во время спецоперации погиб главарь местного подразделения. Он оказал сопротивление и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате преступник получил несовместимые с жизнью ранения.

Задержаны трое членов группы. На месте происшествия нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.

Начаты оперативно-разыскные мероприятия.

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Предотвращенные теракты

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить. Руководитель ведомства добавил, что ежегодно в мире совершается больше 1600 подобных преступлений, и в половине случаев за ними стоит ИГ*.

«В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они (террористы. — Прим. ред.) все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны», — отметил Бортников.

Он подчеркнул, что проблему глобального терроризма можно решить только объединенными усилиями спецслужб разных стран. Так, Бортников рассказал, что в международном банке данных ФСБ уже есть информация о сорока тысячах человек, причастных к международному терроризму. К банку уже подключена 41 спецслужба из 34 стран, а также шесть международных организаций.