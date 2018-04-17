ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей теракты в Ростовской области

Источник: ТАСС

Главарь ячейки при попытке задержания покончил с собой, удалось задержать трех злоумышленников.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации “Исламское государство” (запрещенной на территории России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении ФСБ.

По информации спецслужбы, в ходе мероприятий с привлечением сил полиции были задержаны трое членов группы, у которых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность ИГ. «При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в ФСБ.