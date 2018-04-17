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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде следователи раскрыли жестокое убийство мужчины

Следователи СУ СКР по Волгоградской области раскрыли жестокое убийство 37-летнего мужчины, останки которого были обнаружены в мусорном баке на дачах в Городищенском районе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, на человеческие останки, упакованные в пластиковый мешок и выброшенные в мусор, наткнулся 80-летний пенсионер. Он же и вызвал полицию.

Оперативникам полиции и следователям потребовались сутки для того, чтобы раскрыть жестокое убийство и задержать подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 28 до 48 лет.

Уже установлено, что 14 апреля несчастный приехал к своему знакомому в поселок Латошинка. Мужчины начали выпивать. Позже к ним присоединились еще трое приятелей. После очередной стопки мужчина признался, что долгое время употребляет наркотики. Это привело в ярость его товарищей и они накинулись с кулаками на собутыльника. А чтобы тот не кричал и не просил о помощи, заклеили ему рот малярным скотчем.

Забив мужчину до смерти, друзья отрубили несчастному руки, ноги и голову, упаковали их в белый пластиковый пакет и выбросили в мусорный контейнер в дачном обществе. Тело убитого спрятали в лесополосе на территории дачного общества.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемых. Следователи будут настаивать на их аресте.

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