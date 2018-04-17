В Волгограде следователи раскрыли жестокое убийство мужчины
Следователи СУ СКР по Волгоградской области раскрыли жестокое убийство 37-летнего мужчины, останки которого были обнаружены в мусорном баке на дачах в Городищенском районе.
Следователи СУ СКР по Волгоградской области раскрыли жестокое убийство 37-летнего мужчины, останки которого были обнаружены в мусорном баке на дачах в Городищенском районе.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Оперативникам полиции и следователям потребовались сутки для того, чтобы раскрыть жестокое убийство и задержать подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 28 до 48 лет.
Уже установлено, что 14 апреля несчастный приехал к своему знакомому в поселок Латошинка. Мужчины начали выпивать. Позже к ним присоединились еще трое приятелей. После очередной стопки мужчина признался, что долгое время употребляет наркотики. Это привело в ярость его товарищей и они накинулись с кулаками на собутыльника. А чтобы тот не кричал и не просил о помощи, заклеили ему рот малярным скотчем.
Забив мужчину до смерти, друзья отрубили несчастному руки, ноги и голову, упаковали их в белый пластиковый пакет и выбросили в мусорный контейнер в дачном обществе. Тело убитого спрятали в лесополосе на территории дачного общества.
Сейчас следователи допрашивают подозреваемых. Следователи будут настаивать на их аресте.