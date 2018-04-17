В Сызрани водитель на BMW сбил коляску с ребенком

По данным сотрудников ГИБДД, 61-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к торговому центру, сбил детскую коляску, в которой находился ребенок 2016 года рождения.

В результате ДТП малыш получил травмы. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.