В Сызрани водитель на BMW сбил коляску с ребенком
Вчера, 16 апреля, около 11:10 в переулке Опорный в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, сообщает
Вчера, 16 апреля, около 11:10 в переулке Опорный в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, сообщает
По данным сотрудников ГИБДД, 61-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к торговому центру, сбил детскую коляску, в которой находился ребенок 2016 года рождения.
В результате ДТП малыш получил травмы. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.
Известно, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.