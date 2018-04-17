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12:30 (мск), источник: Pro Город Самара

В Сызрани водитель на BMW сбил коляску с ребенком

Вчера, 16 апреля, около 11:10 в переулке Опорный в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 61-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь задним ходом по территории, прилегающей к торговому центру, сбил детскую коляску, в которой находился ребенок 2016 года рождения.

В результате ДТП малыш получил травмы. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

Известно, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

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