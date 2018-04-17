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13:26 (мск), источник: Sputnik.by

Контрабандные сигареты на 25 тысяч долларов нашли в поезде Гродно — Краков

По факту обнаружения запрещенной к ввозу в крупных объемах табачной продукции польская сторона возбудила уголовное дело.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Две тысячи пачек сигарет были обнаружены в поезде, следовашем по маршруту Гродно — Краков, польскими таможенниками, передает Налоговое управление Белостока.

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Контрабанда была обнаружена во время досмотра пассажирского состава в пункте пропуска «Кузница» на минувшей неделе.

«Сигареты были спрятаны в нишах за сиденьями в одном из отсеков поезда, прибывшего из Беларуси», — говорится в сообщении.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Общая стоимость изъятой табачной продукции составляет более 25 тысяч долларов США. Был ли кто-то задержан в рамках уголовного дела, не сообщается.

Согласно польским нормам, один пассажир, пересекающий границу Польши на автомобиле, поезде либо автобусе, имеет право провезти с собой не более двух пачек сигарет.

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