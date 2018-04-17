Контрабандные сигареты на 25 тысяч долларов нашли в поезде Гродно — Краков
По факту обнаружения запрещенной к ввозу в крупных объемах табачной продукции польская сторона возбудила уголовное дело.
По факту обнаружения запрещенной к ввозу в крупных объемах табачной продукции польская сторона возбудила уголовное дело.
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Две тысячи пачек сигарет были обнаружены в поезде, следовашем по маршруту Гродно — Краков, польскими таможенниками, передает Налоговое управление Белостока.
Контрабанда была обнаружена во время досмотра пассажирского состава в пункте пропуска «Кузница» на минувшей неделе.
«Сигареты были спрятаны в нишах за сиденьями в одном из отсеков поезда, прибывшего из Беларуси», — говорится в сообщении.
По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Общая стоимость изъятой табачной продукции составляет более 25 тысяч долларов США. Был ли
Согласно польским нормам, один пассажир, пересекающий границу Польши на автомобиле, поезде либо автобусе, имеет право провезти с собой не более двух пачек сигарет.