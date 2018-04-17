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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Мирзаянов мог создать аналогичное «Новичку» вещество, считает Бабич

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Советский химик Вил Мирзаянов, уехавший в США и написавший книгу о газе «Новичок», мог создать аналогичное отравляющее вещество в американских лабораториях, считает полпред президента в Приволжском федеральном округе, экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

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«Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком “Новичка”, с 1995 года за какие-то неизвестные никому заслуги проживает в США. Если он является разработчиком “Новичка” и уже 23 года проживает в США, то почему нельзя предположить, что Мирзаянов и его соратники именно в США, в самых современных лабораториях, которые, кстати, неподотчетны никому, кроме самих Соединенных Штатов, произвели аналогичное отравляющее вещество? Это предположение, но оно имеет право на жизнь», — сказал Бабич.

«Мы знаем, что США абы кого на своей территории не привечают, условия для комфортной работы и жизни не создают», — добавил он.

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Химик Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более 20 лет назад эмигрировавший в США, он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества «Новичок». По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР.

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