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«Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком “Новичка”, с 1995 года за какие-то неизвестные никому заслуги проживает в США. Если он является разработчиком “Новичка” и уже 23 года проживает в США, то почему нельзя предположить, что Мирзаянов и его соратники именно в США, в самых современных лабораториях, которые, кстати, неподотчетны никому, кроме самих Соединенных Штатов, произвели аналогичное отравляющее вещество? Это предположение, но оно имеет право на жизнь», — сказал Бабич.

«Мы знаем, что США абы кого на своей территории не привечают, условия для комфортной работы и жизни не создают», — добавил он.

Химик Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более 20 лет назад эмигрировавший в США, он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества «Новичок». По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР.