Режим ЧС введен в Сочи для усиления борьбы с мраморным клопом

«Режим ЧС введен, но не потому, что в Сочи катастрофическая ситуация с клопом — такого нет, а чтобы более эффективно с ним бороться и не допустить той самой катастрофической ситуации. Фактически, это инструмент. Режим ЧС позволяет выделять бюджетные средства на эти цели, создает законные основания, помогает повысить эффективность мер», — сказал представитель городской администрации.

В селах Сочи с начала месяца уничтожили примерно 133 тыс. клопов, работают 43 рабочие группы. Среди жителей распространяются листовки с информацией о методах борьбы с вредителем, плакаты размещены на остановках, в магазинах, социальных учреждениях.

По данным мэрии, в эти дни вредитель выходит из зимней спячки. Сейчас проводится обработка растений, в первую очередь тех, чьи плодами питается насекомое после спячки: завязи алычи, мушмулы, фундука.

Ранее сообщалось, что коричнево-мраморный клоп в 2017 году нанес огромный ущерб сельскому хозяйству Абхазии — вредитель уничтожил более 70% урожая ореха-фундука и более 50% урожая мандаринов. Больше всего, по данным минсельхоза республики, пострадали восточные районы — Очамчырский, Ткуарчальский и Гальский. В конце 2017 года он был обнаружен в Краснодарском крае. Он представляет опасность для 100 видов растений, в том числе сельхозкультур.