Режим ЧС введен в Сочи для усиления борьбы с мраморным клопом
СОЧИ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Сочи ввели режим ЧС в целях более эффективной борьбы с
СОЧИ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Сочи ввели режим ЧС в целях более эффективной борьбы с
«Режим ЧС введен, но не потому, что в Сочи катастрофическая ситуация с клопом — такого нет, а чтобы более эффективно с ним бороться и не допустить той самой катастрофической ситуации. Фактически, это инструмент. Режим ЧС позволяет выделять бюджетные средства на эти цели, создает законные основания, помогает повысить эффективность мер», — сказал представитель городской администрации.
В селах Сочи с начала месяца уничтожили примерно 133 тыс. клопов, работают 43 рабочие группы. Среди жителей распространяются листовки с информацией о методах борьбы с вредителем, плакаты размещены на остановках, в магазинах, социальных учреждениях.
По данным мэрии, в эти дни вредитель выходит из зимней спячки. Сейчас проводится обработка растений, в первую очередь тех, чьи плодами питается насекомое после спячки: завязи алычи, мушмулы, фундука.
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