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12:51 (мск), источник: dostup1.ru

В детском саду Копейска нашли котлеты с кишечной палочкой

Возникновение патогенной флоры могло быть спровоцировано нарушениями на предприятии-поставщике.

В детском саду Копейска (Челябинская область) обнаружили котлеты с кишечной палочкой — Россельхознадзор провел эпидрасследование в отношении предприятия-поставщика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«В образце пробы мясной продукции, выработанной ООО “Мясное раздолье” и поставленной в МДОУ “Детский сад № 52” Копейского ГО, установлено несоответствие нормативу микробиологического показателя безопасности мясной продукции по обнаруженным в испытуемом образце пробы бактерий группы кишечной палочки», — говорится в сообщении.

В ходе проверки предприятия специалисты выявили целый ряд нарушений. В частности, разделка туш и их обвалка и жиловка осуществляются в помещении, где отсутствуют приборы для учета температурного режима (по правилам, данные технологические операции осуществляются при максимум плюс 12 градусах). Кроме того, в низкотемпературной холодильной камере № 1 (для хранения поступающего мясного сырья), а также в камере № 2 (для хранения готовой продукции) мясо расположено у стен холодильника (по правилам — на расстоянии 30 см от стенок).

Надзорным органом предприятие ООО «Мясное раздолье» переведено на режим усиленного лабораторного контроля. В течение трех месяцев от 10 партий мясной продукции (говядина бескостная жилованная, замороженная в блоках) будут отбираться пробы для проведения в ФГБУ «Челябинская МВЛ» лабораторных исследований на содержание в выработанной мясной продукции микробиологического показателя, бактерий группы кишечной палочки БГКП (колиформы).

ООО «Мясное раздолье» будет привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Патогенные разновидности кишечной палочки вызывают инфекционно-воспалительные заболевания органов пищеварительного тракта. Кишечная палочка существует и размножается при условии температуры окружающей среды на уровне 37 градусов. Сохраняет свою жизнеспособность, попадая в водоемы, почву и продукты.

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