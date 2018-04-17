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12:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках девушка спаслась от грабителя с пистолетом

Нападавшего задержали сотрудники полиции.

В Березниках задержали 28-летнего подозреваемого в разбойном нападении.

Мужчина напал на 23-летнюю прохожую. Угрожая пневматическим пистолетом, он пытался похитить ювелирные украшения у девушки.

«Девушка смогла обратить на себя внимание и позвать на помощь, в результате чего злоумышленник не довёл свои преступные действия до конца», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нападавшим оказался нигде не работающий и ранее судимый за грабёж местный житель. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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