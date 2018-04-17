В Башкирии у школьника на уроке взорвались часы

Инцидент произошел в школе № 10 города Нефтекамска. Как отмечают местные СМИ, наручные часы ученика находились в его рюкзаке в тот момент, когда прозвучал хлопок. После часы расплавились и повредили ткань рюкзака. К счастью, обошлось без пострадавших.

Подобные явления происходили в России и с гаджетами. Так, при попытке обновить watchOS и зарядке переднюю крышку часов выдавило из корпуса, а аккумулятор раздулся, «превратившись в маленькую бочку».