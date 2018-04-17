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13:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии у школьника на уроке взорвались часы

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В Башкирии у школьника на уроке взорвались часы.

Инцидент произошел в школе № 10 города Нефтекамска. Как отмечают местные СМИ, наручные часы ученика находились в его рюкзаке в тот момент, когда прозвучал хлопок. После часы расплавились и повредили ткань рюкзака. К счастью, обошлось без пострадавших.

Подобные явления происходили в России и с гаджетами. Так, при попытке обновить watchOS и зарядке переднюю крышку часов выдавило из корпуса, а аккумулятор раздулся, «превратившись в маленькую бочку».

Также россияне сталкивались со случаями взрыва активно не используемых мобильных телефонов, планшетов и других электронных устройств.

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