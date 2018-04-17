Кражу около 250 тысяч рублей из касс торгового центра раскрыли на Дону

Согласно информации ГУМВД РФ по региону, о преступлении в полицию заявили сотрудники одного из торговых центров города.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в ходе изучения записей камер видеонаблюдения ТЦ увидели, как ночью молодой человек с помощью лома открывал павильоны, взламывал кассовые аппараты и похищал деньги.

По подозрению в преступлении был задержан 19-летний житель Донецка.

Как выяснили полицейские, злоумышленник пришел в торговый центр перед закрытием и спрятался там. Когда посетители и сотрудники ушли, он вскрыл 10 магазинов и похитил около 250 тысяч рублей, затем выбил стекло входной двери ТЦ и ушел.