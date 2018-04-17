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16:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу около 250 тысяч рублей из касс торгового центра раскрыли на Дону

Кражу около 250 тысяч рублей из касс торгового центра раскрыли полицейские в городе Донецке Ростовской области.

Согласно информации ГУМВД РФ по региону, о преступлении в полицию заявили сотрудники одного из торговых центров города.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в ходе изучения записей камер видеонаблюдения ТЦ увидели, как ночью молодой человек с помощью лома открывал павильоны, взламывал кассовые аппараты и похищал деньги.

По подозрению в преступлении был задержан 19-летний житель Донецка.

Как выяснили полицейские, злоумышленник пришел в торговый центр перед закрытием и спрятался там. Когда посетители и сотрудники ушли, он вскрыл 10 магазинов и похитил около 250 тысяч рублей, затем выбил стекло входной двери ТЦ и ушел.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

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