Еще один торговый центр закрыли в Ростове
В Ростове после обращения прокурора в суд закрыли торговый центр «Мир», об этом сообщает
В Ростове после обращения прокурора в суд закрыли торговый центр «Мир», об этом сообщает
«Приостановить деятельность торгового центра нужно до устранения нарушений пожарной безопасности офисных помещений, расположенных на первом и втором этажах здания», — говорится в сообщении. Суд пришел к выводу, что данные требования являются соразмерными и подлежат удовлетворению. Сейчас деятельность приостановлена.
Ранее «Ъ-Юг» писал, что в Ростове после проверки пожарной безопасности закрыли ТЦ «Солнышко», в Новочеркасске