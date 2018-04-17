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14:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Еще один торговый центр закрыли в Ростове

В Ростове после обращения прокурора в суд закрыли торговый центр «Мир», об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

«Приостановить деятельность торгового центра нужно до устранения нарушений пожарной безопасности офисных помещений, расположенных на первом и втором этажах здания», — говорится в сообщении. Суд пришел к выводу, что данные требования являются соразмерными и подлежат удовлетворению. Сейчас деятельность приостановлена.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в Ростове после проверки пожарной безопасности закрыли ТЦ «Солнышко», в Новочеркасске из-за нерабочей системы оповещения об эвакуации закрыли караоке-бар «Звезда», в Ростове из-за незаконной перепланировки закрыт детский развлекательный центр «Джоуль Парк». Также прокуратура через суд потребовала закрыть миллеровский ТРЦ «Оазис», в Волгодонске суд постановил частично закрыть ТРЦ «Комсомолец» и «Атлант».

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