Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
Московский «Синий зуб» станет гостиницей
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
16:55 (мск), источник: РИАЦ

Суд обязал администрацию Михайловки ликвидировать стихийную свалку

По решению Михайловского районного суда администрация и еще шесть собственников земли должны ликвидировать несанкционированную свалку вблизи хутора Большой Орешкин.

Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки Михайловской межрайонной прокуратуры.

— В ходе проверки недалеко от хутора Большой Орешкин была обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов площадью более 100 тыс. кв. м, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — При этом, собственниками земельных участков, в числе которых администрация города Михайловки, вопреки нормам природоохранного законодательства мер по ликвидации свалки не принималось.

В связи с этим прокурор направил в Михайловский районный суд исковое заявление о ликвидации свалки и проведении рекультивации земельного участка. Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу исполнение будет взято Михайловской межрайонной прокуратурой на контроль.

Все новости региона
Волгоградские старшеклассники лучше всех знают химию, историю, испанский и немецкий языки
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Франция не понимает США. Почему Макрон спорит с Трампом
Как СССР воровал западные технологии
National Interest оценил российские БМПТ «Терминатор»
Эксперты оценили ущерб экономике России из-за санкций
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь