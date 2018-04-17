Суд обязал администрацию Михайловки ликвидировать стихийную свалку

— В ходе проверки недалеко от хутора Большой Орешкин была обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов площадью более 100 тыс. кв. м, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — При этом, собственниками земельных участков, в числе которых администрация города Михайловки, вопреки нормам природоохранного законодательства мер по ликвидации свалки не принималось.