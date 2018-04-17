Суд обязал администрацию Михайловки ликвидировать стихийную свалку
По решению Михайловского районного суда администрация и еще шесть собственников земли должны ликвидировать несанкционированную свалку вблизи хутора Большой Орешкин.
По решению Михайловского районного суда администрация и еще шесть собственников земли должны ликвидировать несанкционированную свалку вблизи хутора Большой Орешкин.
Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки Михайловской межрайонной прокуратуры.
— В ходе проверки недалеко от хутора Большой Орешкин была обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов площадью более 100 тыс. кв. м, — сообщили в
В связи с этим прокурор направил в Михайловский районный суд исковое заявление о ликвидации свалки и проведении рекультивации земельного участка. Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу исполнение будет взято Михайловской межрайонной прокуратурой на контроль.