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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 17 апр — РИА Новости. Суд таиландского курортного города Паттайя оправдал Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов, арестованных за проведение нелегального «секс-тренинга», в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Саттхапхон Сийотха.

Источник: AP 2018

«Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве», — сообщил агентству юрист.

Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.
Саттхапхон Сийотха
адвокат

«Подробности я смогу сообщить чуть позже», — добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда города Паттайи, внутри которого, в небольшом зале судебных заседаний, состоялось во вторник закрытое слушание по делу Лесли, Рыбки и остальных участников «секс-тренинга».

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Адвокат подчеркнул, что по «второму» делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции, так как оно будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных, сообщил адвокат. У следствия есть 84 дня с момента ареста подследственных на подготовку обвинительного заключения, напомнил он. Мера пресечения продлевается подследственным раз в 12 дней.

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