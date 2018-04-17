Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе

Источник: AP 2018

«Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве», — сообщил агентству юрист.

Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы. Саттхапхон Сийотха адвокат

«Подробности я смогу сообщить чуть позже», — добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда города Паттайи, внутри которого, в небольшом зале судебных заседаний, состоялось во вторник закрытое слушание по делу Лесли, Рыбки и остальных участников «секс-тренинга».

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Адвокат подчеркнул, что по «второму» делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.