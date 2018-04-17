В Башкирии мужчина заснул за рулем и перевернулся в кювет

Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. ДТП произошло на 160 км автодороги Магнитогорск — Ира.

— 22-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 совершил съезд в кювет с последующим опрокидываним автомобиля. В результате аварии водитель и его 25-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ГИБДД по РБ.