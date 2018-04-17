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13:28 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии мужчина заснул за рулем и перевернулся в кювет

В Зилаирском районе мужчина заснул за рулем и перевернулся в кювет.

Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
ДТП произошло на 160 км автодороги Магнитогорск — Ира.

— 22-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 совершил съезд в кювет с последующим опрокидываним автомобиля. В результате аварии водитель и его 25-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ГИБДД по РБ.

Со слов самого водителя, он заснул за рулем.

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