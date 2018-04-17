В Башкирии мужчина заснул за рулем и перевернулся в кювет
В Зилаирском районе мужчина заснул за рулем и перевернулся в кювет.
В Зилаирском районе мужчина заснул за рулем и перевернулся в кювет.
Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
ДТП произошло на 160 км автодороги Магнитогорск — Ира.
— 22-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 совершил съезд в кювет с последующим опрокидываним автомобиля. В результате аварии водитель и его 25-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ГИБДД по РБ.
Со слов самого водителя, он заснул за рулем.