Задержаны два петербуржца, которые перевозили 69 кг амфетамина
Полицейские перекрыли канал поставки наркотика.
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Полицейские перекрыли канал поставки наркотика.
Задержаны два петербуржца, которые перевозили 69 кг амфетамина.
Так, сотрудники транспортной полиции перекрыли канал поставки синтетического наркотика. Оперативники задержали двух мужчин — 33 и 39 лет. При досмотре машины они обнаружили 23 пакета с подозрительным порошком. Эксперты установили, что данное вещество — амфетамин.
Наркотики предназначались для распространения в Петербурге. Машина была только перевалочным пунктом.