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13:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Задержаны два петербуржца, которые перевозили 69 кг амфетамина

Полицейские перекрыли канал поставки наркотика.

Источник: Аргументы и факты

Задержаны два петербуржца, которые перевозили 69 кг амфетамина.

Так, сотрудники транспортной полиции перекрыли канал поставки синтетического наркотика. Оперативники задержали двух мужчин — 33 и 39 лет. При досмотре машины они обнаружили 23 пакета с подозрительным порошком. Эксперты установили, что данное вещество — амфетамин.

Наркотики предназначались для распространения в Петербурге. Машина была только перевалочным пунктом.

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