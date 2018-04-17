Задержаны два петербуржца, которые перевозили 69 кг амфетамина.

Так, сотрудники транспортной полиции перекрыли канал поставки синтетического наркотика. Оперативники задержали двух мужчин — 33 и 39 лет. При досмотре машины они обнаружили 23 пакета с подозрительным порошком. Эксперты установили, что данное вещество — амфетамин.