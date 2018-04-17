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13:07 (мск), источник: Водитель Петербурга

ГИБДД даёт официальную информацию о массовом ДТП с бетономешалкой

Официальную информацию о массовой ночной аварии с миксером сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, 16 апреля в 23 часа на улице Ленская, 4/3, мужчина, управляя грузовым автомобилем, при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на шесть припаркованных транспортных средств.

Помощь медиков, приехавших на место ДТП, не потребовалась: никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

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