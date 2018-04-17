ГИБДД даёт официальную информацию о массовом ДТП с бетономешалкой

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, 16 апреля в 23 часа на улице Ленская, 4/3, мужчина, управляя грузовым автомобилем, при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на шесть припаркованных транспортных средств.