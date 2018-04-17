ГИБДД даёт официальную информацию о массовом ДТП с бетономешалкой
Официальную информацию о массовой ночной аварии с миксером сообщает отдел пропаганды УГИБДД по
Официальную информацию о массовой ночной аварии с миксером сообщает отдел пропаганды УГИБДД по
По предварительным данным, 16 апреля в 23 часа на улице Ленская, 4/3, мужчина, управляя грузовым автомобилем, при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на шесть припаркованных транспортных средств.
Помощь медиков, приехавших на место ДТП, не потребовалась: никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.