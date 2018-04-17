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13:10 (мск), источник: Вести Сочи

В Торговой галерее оперативно потушили пожар

17 апреля произошло возгорание в подсобном помещении одной из торговых точек ТЦ «Атриум». Огонь за дверью увидели посетители Торговой галереи.

Источник: Вести Сочи

Дверь в подсобное помещение выломал один из очевидцев. После этого туда прибежали двое охранников с огнетушителями. Они ликвидировали возгорание.

Как сообщили «Вестям Сочи» в городском гарнизоне пожарной охраны, вызова в ТЦ «Атриум» не поступало.

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