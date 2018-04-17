В Торговой галерее оперативно потушили пожар
17 апреля произошло возгорание в подсобном помещении одной из торговых точек ТЦ «Атриум». Огонь за дверью увидели посетители Торговой галереи.
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17 апреля произошло возгорание в подсобном помещении одной из торговых точек ТЦ «Атриум». Огонь за дверью увидели посетители Торговой галереи.
Дверь в подсобное помещение выломал один из очевидцев. После этого туда прибежали двое охранников с огнетушителями. Они ликвидировали возгорание.
Как сообщили «Вестям Сочи» в городском гарнизоне пожарной охраны, вызова в ТЦ «Атриум» не поступало.