Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

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ЧП в Любинском районе Омской области произошло сегодня утром. Сообщение о ДТП в дежурную часть поступило в 12.00. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.

— По предварительным данным, 38-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Газель Луидор», двигаясь по маршруту «Любино — Омск», в районе четвертого километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», — сообщили «РГ» в УГИБДД УМВД России по Омской области. — В результате водитель «Лады», а также два его пассажира, женщина и мальчик (личности устанавливаются), скончались до приезда «скорой». Еще один пассажир легкового авто с различными травмами доставлен в больницу.

По данным полиции, в момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находились 4 пассажира, все они также были доставлены в медицинское учреждение, где женщина 1959 года рождения скончалась. Признаков опьянения у водителя микроавтобуса не обнаружено.