Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с участием маршрутки в Омской области. Среди погибших — ребенок.
Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с участием маршрутки в Омской области. Среди погибших — ребенок.
ЧП в Любинском районе Омской области произошло сегодня утром. Сообщение о ДТП в дежурную часть поступило в 12.00. На место трагедии выехала
— По предварительным данным, 38-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Газель Луидор», двигаясь по маршруту «Любино — Омск», в районе четвертого километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», — сообщили «РГ» в УГИБДД УМВД России по Омской области. — В результате водитель «Лады», а также два его пассажира, женщина и мальчик (личности устанавливаются), скончались до приезда «скорой». Еще один пассажир легкового авто с различными травмами доставлен в больницу.
По данным полиции, в момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находились 4 пассажира, все они также были доставлены в медицинское учреждение, где женщина 1959 года рождения скончалась. Признаков опьянения у водителя микроавтобуса не обнаружено.
Доследственную проверку инцидента начали в СУ СКР по Омской области. Как сообщили «РГ» в ведомстве, проверяется автотранспортное предприятие на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.